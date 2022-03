Marathoon’s : la course préférée des 5-10 ans Parc Montsouris Paris Catégories d’évènement: île de France

Marathoon’s : la course préférée des 5-10 ans Parc Montsouris, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 10h00 à 12h00

gratuit

Le Marathon de Paris, ce n’est pas que pour les grands ! La Marathoon’s est de retour pour les 5 à 10 ans. Inscrivez gratuitement votre enfant entre 5 et 10 ans ! Vos enfants aussi peuvent participer au Schneider Electric Marathon de Paris en courant la Marathoon’s le samedi 2 avril de 10h à 12h au Parc Montsouris (entrée au 29 rue Nansouty 75 014 Paris). Trois départs seront donnés en fonction de l’âge des enfants : 10h30 : 5-6 ans – P’tits Marathooniens : 400m

5-6 ans – P’tits Marathooniens : 400m 11h : 7-8 ans – Moyens Marathooniens – 800m

7-8 ans – Moyens Marathooniens – 800m 11h30 : 9-10 ans – Grands Marathooniens – 1 200m Parc Montsouris 2, rue Gazan Paris 75014 Contact : https://endurancecui.active.com/new/events/77534434/select-race?e4p=77a9fba9-9a93-40d0-99e5-bd95369867e1&e4ts=1647447692&fbclid=IwAR3j3Ek9ljVUjE3R7Ef3vdcfUBQ0VIv0ee3KgW_M_7f0Mn2JVSODPH8FX-U&e4q=4b0df076-7356-411c-aacc-c4fcc34281e7&e4c=active&inviteId=684a1097-029d-4c18-b9bb-ce880138d803&e4e=snawe00000000&e4h=05b9c3df4c1c863a9ae1b679777d2595&e4rt=Safetynet&error=login_required&state=b2d5b08e-2b35-4e1f-ab5c-fd5ea59433b3&_p=0649710466970268 https://www.facebook.com/parismarathon Enfants;Loisirs;Sport

