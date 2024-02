Marathon Touraine Loire Valley Tours, dimanche 22 septembre 2024.

Marathon Touraine Loire Valley Tours Indre-et-Loire

Dimanche

En 2024, le Marathon de Tours fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, relevez le défi Marathon en solo ou en duo sur un parcours 100% urbain et partez à la découverte des richesses du patrimoine de Tours et de la nature en cœur de ville sur les bords de Loire et du Cher. Le tout sous les encouragements des supporters, bénévoles et groupes de musique avec qui seront au rendez-vous du départ à la ligne d’arrivée !55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 07:30:00

fin : 2024-09-22 14:00:00

Place Anatole France

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@runningloirevalley.com

L’événement Marathon Touraine Loire Valley Tours a été mis à jour le 2024-02-14 par Tours Val de Loire Tourisme