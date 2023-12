Marathon Star Wars Le Grand Rex Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 19h30 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant

40 euros

Assister à cette soirée historique, il faut. Passer la nuit dans la grande salle, tu dois. Acclamer avoir fait un marathon Star Wars au Grand Rex, tu pourras !

Etes vous prêts, Sith ou Jedi à (res)sortir vos sabres lasers pour mener la bataille la plus sombre de la galaxie, à l’occasion de notre marathon Star Wars en grand large ?

Films projetés en Grand Large en laser et VOST-FR

Placement libre

Tarif du marathon : 40€

Détails des projections :

– Rogue One, A Star Wars Story : 19h30 – 21h44

– Star Wars: Épisode IV : 22h15 – 00h16

– Star Wars: Épisode V : 00h45 – 02h49

– Star Wars: Épisode VI : 03h15 – 05h28

Menus confiserie proposés :

– Menu 1 (22€) : 2 sandwichs, 2 grands pop-corn et 2 boissons

– Menu 2 (16€) : 1 sandwich, 1 grand pop-corn, 1 glace et 1 boisson

– Menu 3 (9€) : 1 sandwich, 1 glace et 1 boisson

Attention, important concernant les menus :

– Un menu réservé n’inclut pas la place pour le marathon

– Vous pouvez acheter plusieurs menus

L’apport de nourriture extérieure est tolérée, sans excès (exception faite des boissons chaudes, canettes, plats chauds, odorants ou à sauce). Nous nous réservons le droit de vous demander la consommation à l’extérieure des mets si nous considérons qu’ils ne sont pas appropriés.

Le 5 Janvier 2024 à 19:30 / 9h58m / Science-fiction, Aventure / Américain

De Gareth Edwards, Georges Lucas, Irvin Kershner, Richard Marquand

Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, David Prowse, Franck Oz

Tout public

Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4402#seances https://legrandrex.cotecine.fr/reserver/F593930/D1704479400/vost/?utm_campaign=1

Lucas Films Star Wars