Marathon Seigneur des Anneaux Le Grand Rex Paris, 23 décembre 2023, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 19h45 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant

Une salle pour les gouverner tous, une salle pour les trouver, une salle pour amener tous… dans les ténèbres les lier !

Etes vous prêts à replonger dans les profondeurs les plus sombres du Mordor aux côtés de Frodon, Sam et de toute la communauté de l’anneau, entre fans, à l’occasion du marathon Seigneur des anneaux pour la première fois dans la nouvelle salle luxe Infinite.

Films projetés en Salle Infinite en VOST-FR en laser.

Placement libre

Tarif du Marathon : 40€

Menus confiserie proposés :

– Menu Frodon (22€) : 2 sandwichs, 2 grands pop-corn et 2 boissons

– Menu Gandalf (16€) : 1 sandwich, 1 grand pop-corn, 1 glace et 1 boisson

– Menu Gollum (9€) : 1 sandwich, 1 glace et 1 boisson

Attention, important concernant les menus :

– Un menu réservé n’inclut pas la place pour le marathon

– Vous pouvez acheter plusieurs menus

Programme des projections :

– La Communauté de l’Anneau : 19h45 – 23h33

– Les Deux Tours : 00h15 – 04h10

– Le Retour du Roi : 04h45 – 09h08

L’apport de nourriture extérieure est tolérée, sans excès (exception faite des boissons chaudes, canettes, plats chauds, odorants ou à sauce). Nous nous réservons le droit de vous demander la consommation à l’extérieure des mets si nous considérons qu’ils ne sont pas appropriés.

Le 23 Decembre 2023 à 19:45 / 13h15m / Fantastique, Aventure / Américain

De Peter Jackson

Avec Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen

Tout public

Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4379#seances https://legrandrex.cotecine.fr/reserver/F592596/D1703357100/vost/?utm_campaign=1

New Line Cinema / WingNut Films Le Seigneur des anneaux