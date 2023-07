Marathon Seigneur des Anneaux Cinéma Max Linder Panorama Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Marathon Seigneur des Anneaux Cinéma Max Linder Panorama Paris, 19 août 2023, Paris. Du samedi 19 août 2023 au dimanche 20 août 2023 :

samedi, dimanche

de 20h30 à 07h00

.Tout public. payant TARIF UNIQUE POUR LA NUIT : 18€ Découvrez en version longue la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour un marathon exceptionnel ! Vous l’attendiez, vous l’espériez ? C’est le grand retour des nuits au Max Linder Panorama. Immersion totale dans la Terre du Milieu, samedi 19 août à partir de 20H30 . Les trois films de la trilogie réalisés par Peter Jackson seront projetés en version longue, pour un marathon de 20H30 à 10H00 : prenez des forces !

On offre le petit dèj, et pleins d’autres surprises ! TARIF UNIQUE POUR LA NUIT : 18€ Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard Poissonnière 75009 Paris Contact : https://maxlinder-vad.cotecine.fr/reserver/F581070/D1692469800/vo/?utm_campaign=paris_maxlinder

maxlinder Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cinéma Max Linder Panorama Adresse 24 boulevard Poissonnière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinéma Max Linder Panorama Paris

Cinéma Max Linder Panorama Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/