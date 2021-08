MARATHON RELAIS INTER-ENTREPRISES Mauges-sur-Loire, 24 septembre 2021, Mauges-sur-Loire.

MARATHON RELAIS INTER-ENTREPRISES 2021-09-24 18:00:00 – 2021-09-24 23:00:00 LA POMMERAYE 56 rue de la Loire (La Pommeraye)

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

EUR 84 84 L’ASEC Athlétisme de la Pommeraye, la Fédération Française du sport en entreprise et la municipalité de Mauges sur Loire organisent La deuxième édition du marathon-relais inter-entreprises sur la commune déléguée de la Pommeraye !

C’est avant tout une épreuve conviviale dont les mots d’ordre sont : mixité, partage, solidarité, cohésion et esprit d’équipe !

Les organisateurs proposent un parcours roulant et abordable pour les novices, constitué de plusieurs boucles permettant les encouragements.

Les 42,195kms sont à rallier en relais grâce à la solidarité et l’émulation de toute une équipe composée de 6 coureurs (distance de 7 kms environ par coureur). Tour à tour, chaque coureur effectue une boucle avant de passer le relais à un de ses coéquipiers, et ainsi de suite jusqu’à la fin du parcours.

-Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 août 2021 à 8h00

-Retrait des dossards sur le site de l’événement :

Le Jeudi 23 septembre entre 17h et 19h30 ou le vendredi 24 septembre entre 15h00 et 17h00.

Marathon inter-entreprises sur la commune déléguée de la Pommeraye.

+33 9 82 39 56 49 https://marathonrelais-aseclapommeraye.weebly.com/

