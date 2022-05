Marathon Rameau 2022 Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Marathon Rameau 2022 Dijon, 13 mai 2022, Dijon. Marathon Rameau 2022 Dijon

2022-05-13 – 2022-05-15

Dijon Côte-d’Or Le marathon Rameau est de retour pour une troisième édition. Dès ce vendredi 13 et jusqu’à dimanche 15 décembre, de nombreux rendez-vous sont prévus dans quatre lieux de la ville pour mettre en lumière ce talentueux compositeur. Le marathon Rameau va promener les amateurs du compositeur dans quatre lieux de Dijon. Le marathon Rameau entre, cette année, dans une nouvelle ère. En effet, son père fondateur, Thierry Caens, a décidé de passer la main à la ville de Dijon, via le conservatoire, pour poursuivre cette belle initiative visant à mettre en avant un des plus illustres personnages nés dans la cité des Ducs, le compositeur Jean-Philippe Rameau (voir encadré). Une belle aventure qui avait eu à souffrir douloureusement, l’an passé, des manifestations des gilets jaunes. rameau.dijon@free.fr Le marathon Rameau est de retour pour une troisième édition. Dès ce vendredi 13 et jusqu’à dimanche 15 décembre, de nombreux rendez-vous sont prévus dans quatre lieux de la ville pour mettre en lumière ce talentueux compositeur. Le marathon Rameau va promener les amateurs du compositeur dans quatre lieux de Dijon. Le marathon Rameau entre, cette année, dans une nouvelle ère. En effet, son père fondateur, Thierry Caens, a décidé de passer la main à la ville de Dijon, via le conservatoire, pour poursuivre cette belle initiative visant à mettre en avant un des plus illustres personnages nés dans la cité des Ducs, le compositeur Jean-Philippe Rameau (voir encadré). Une belle aventure qui avait eu à souffrir douloureusement, l’an passé, des manifestations des gilets jaunes. Dijon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Marathon Rameau 2022 Dijon 2022-05-13 was last modified: by Marathon Rameau 2022 Dijon Dijon 13 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or