Marathon Radio, Marché des musiques inclassées, Concerts, Performances… Les Instants Chavirés Montreuil, 9 décembre 2023 12:24, Montreuil.

Le samedi 09 décembre 2023

de 12h24 à 00h12

.Tout public. payant Préventes (Soirée) : 10.59 EUR

En journée : 0 EUR

Sur place (Soirée) : 12 EUR

Après 3 très belles éditions de 12H21-21h12 et 12h23-23H12, la Zone De Silence (INSTANTS CHAVIRÉS – Sonic Protest – Coax Collectif) est de retour le 9 DECEMBRE avec 12h24-24h12 et ses 11h48 de rencontres et musique live en streaming radio ainsi que son immanquable marché de Noël des musiques inclassées !

A ECOUTER LE JOUR J SUR : https://zonedesilence.org/

EN LIVE :

VINCENT JEHANNO + SAKINA ABDOU + DARK MIMOSA + CATHERINE DANGER + FLIPPER COSMIQUE (KERMESSES COAX) + BETHLEHEM + SARAH LEHAD + KEEP THE BASTARDS HONEST (Yann Joussein)

️ LES STANDS :

Bimbo Tower + Sonic Protest + Instants Chavirés + Deardogs + Helene Marian + La Belle Brute + Coax Records + Outrenational + Sublime Frequencies + Via Parigi + Elmir Akuphone + Revue & Corrigée + Ouvré Prohibited + Potlatch Artderien + No lagos Musique + Eden Editions + Ultima Ratio + Décimation Sociale + Adverse + Gravats + Murailles + Vice de Forme + Pole Ka + Bisou Records + reQords + Souffle Continu + RDS + Labelle 69 + Trace Label + Erratum Musical + Ferns Recordings + Bruit Direct + Shelter Press + Ideologic Organ + Recollection GRM + Portraits GRM + Scum your heart + Fais le toi-même si t’es pas content + Entrefer + LenkA Lente + Quoique + L’Eau des Fleurs + MMLI + Via Cava + Fondation Sasser Rike + Meta-Sillon + Viacava + Les Disques Omnison + Nashazphone + Jelodanti Records + Sergej Vutuc + MMLI + Fondation Sasser Rike

DIFFUSION LE JOUR J

TT-Node (DAB+ & Webradio, Mulhouse,) + Radio Panik (105.4 FM, Bruxelles, BE) + Station Station Radio (Webradio, Paris) + Radio Campus Paris (93.9 FM, Paris) + Souffle Continu (Disquaire, Paris) + La Muse en Circuit (CNCM, Paris) + GMEM (Centre de création, Marseille) + Indie Rock Mag (Webzine) + Des Cendres à la Cave (Webzine) + STNT (Webzine) + Librairie Humus (Lausanne, CH) + Radio Octopus (Webradio) + BRAM FM (98.3 FM) + DUUU Radio (Webradio, Paris) + Resonance Extra (104.4 FM, London, UK)

PREVENTES (10,50e) (Accès gratuit au Marché en journée) :

https://yurplan.com/events/Bethlehem-Sara-Lehad-Keep-the-Bastards-Honest/114469

LE PROGRAMME COMPLET :

https://zonedesilence.org/

Les Instants Chavirés 7 Rue Richard Lenoir 93100 Montreuil

Contact : http://wwww.collectifcoax.com http://www.facebook.com/collectifcoax http://www.facebook.com/collectifcoax https://yurplan.com/events/Bethlehem-Sara-Lehad-Keep-the-Bastards-Honest/114469

