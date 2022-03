Marathon Polaroid L’imaginarium du Photographe Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

### « Marathon Pola » ### Spécial 10 ans d’Expolaroid – ### 8 Thèmes – 8 Photos – 24 Heures * Seul, en équipe ou en famille, tout le monde peut participer. Inscription pour le Marathon Pola du 1 et 2 avril à « l’Imaginarium du photographe », 9 rue terrasse à Clermont-Fd. Attention, ça ne s’appelle pas un marathon pour rien. Venez récupérer votre appareil Polaroid et votre pack de 8 photos. L’inscription est de 20€. Les 8 thèmes seront dévoilés le 1er avril à 18h sur l‘évènement Facebook, et à La Librairie Les Volcans juste avant le vernissage de l’expo en place. 8 thèmes 8 photos, pas une de plus, tant pis si c’est loupé, vous devrez ramener votre série complète avant le samedi 18h à l’Imaginarium. Vous avez le droit d’écrire, de couper, de recoller, de dessiner… d’être créatif sur votre série pour qu’elle soit cohérente… Vous devrez noter au dos de chaque photo le numéro correspondant au thème, de 1 à 8 et remettre les 8 photos dans la boite d’origine où figure le numéro de votre équipe avant de nous les remettre. Nombreux lots à gagner.

sur inscription 20€ ou le jour J 25€

Clermont Ferrand L’imaginarium du Photographe 9 rue terrasse Clermont Fd Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

