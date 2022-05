Marathon photographique “Les photos ont la parole” Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 15 mai 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

Marathon photographique “Les photos ont la parole” Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-05-15 – 2022-05-15

Villefranche-de-Rouergue Aveyron Place Bernard Lhez Aveyron Villefranche-de-Rouergue

15 EUR La compétition où le regard du photographe importe plus que son matériel.

Le marathon photographique n’est pas une course, c’est une compétition photographique.

On l’appelle marathon car il s’agit de réaliser des missions en temps limité.

Cela se passe à la Salle Voûtée, Place Bernard Lhez.

Dimanche 15 mai 2022 : déroulé du marathon photo.

8h30-9h30 : ultimes inscriptions et collations jusqu’à 9h45 (croissant, thé, café)

10h-10h45 : mission 1

11h-11h45 : mission 2

12h-13h45 mission 3 et pause repas

14h-14h45 : mission 4

15h-15h45 : mission 5

16h-16h45 : délibération du jury et annonce des résultats

17h : projection des photos autour d’un pot

(1 photo par mission – appareil photo numérique (pas de smartphones ou tablettes et avec carte mémoire vierge)

Toutes les missions peuvent être réalisées dans les rues de la bastide de Villefranche

Initié par l’atelier “Voir et dire l’Image” de Paroles Vives

Exposition “les photos ont la parole” des 5 photos du lauréat et des 5 premières ou secondes de chaque mission au format A3+

Hall de la mairie : 23 mai au 3 juin

Participation de 15€, renseignements, reglements et inscriptions (aux plus de 15 ans) au 05.65.45.37.66 et paroles.vives12@gmail.com.

Vous aimez la photographie, vous appréciez la convivialité : participez au marathon photo de Paroles Vives.

OT Villefranche-Najac

