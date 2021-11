Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Marathon Photo Numérique 2018 : Les Lauréats Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Exposition des Lauréats du Marathon Photo Numérique 2018 organisé par la Galerie Arko 12 heures 12 photos 12 thèmes Vernissage le 12 Janvier 2019 à 16h. Exposition du 29 Décembre 2018 au 1er Février 2019

entrée libre , gratuit

