– 11h00 Rendez-vous devant la médiathèque pour un petit café et prendre connaissance des thèmes concoctés par le photographe. – 17h00 Dernier délai pour rendre vos 5 photos, devant l’Alamzic.

Buvette et grignote sur place en partenariat avec le cartel. – 19h30 Restitution-diffusion de l’ensemble des photos et remise des Prix. Vous aurez 6h pour prendre 5 photos, sous le regard bienveillant du photographe Joseph Gallix

Un marathon photo est un concours ouvert à tous : initiés ou non à la photographie. La projection de l’ensemble des photos aura lieu le soir même. Munissez-vous d’un appareil photo numérique, la participation est libre et ouvert.e à tou.te.s (initié.e.s ou non), prix à la clef ! Thème 2022: Girls just want to have… Marathon photo Programme :

