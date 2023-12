Marathon Miyazaki Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin Catégories d’Évènement: Chilly-Mazarin

ile de france Marathon Miyazaki Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin, 23 décembre 2023, Chilly-Mazarin. Le samedi 23 décembre 2023

de 14h00 à 22h00

.Tout public. payant Marathon complet : 14€ (4 films) / Mon voisin Totoro + atelier : 6€ / Un film au choix : 4€. Préventes disponibles en ligne et au Cinéma. Goûter offert + animation À l’occasion de la sortie du dernier long métrage de Miyazaki, « Le Garçon et le héron », (re)découvrez le temps d’une journée ces chefs-d’œuvre de l’animation japonaise. Débutez les vacances de Noël en plongeant dans les mondes imaginaires d’Hayao Miyazaki, et explorez ses thèmes favoris – enfance, nature, amour et résilience – en 5 films ! Infos pratiques :

Tarifs : Marathon complet : 14€ (4 films) / Mon voisin Totoro + atelier : 6€ / Un film au choix : 4€.Préventes disponibles en ligne et au Cinéma. Goûter offert + animation Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin Contact : https://cinetruffaut.fr/marathon-miyazaki/

Studio Ghibli Mon voisin Totoro Détails Catégories d’Évènement: Chilly-Mazarin, ile de france Autres Code postal 91380 Lieu Cinéma François Truffaut Adresse 19 Rue François Mouthon Ville Chilly-Mazarin Departement Paris Lieu Ville Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin latitude longitude 48.7030979798656,2.31547099645971

Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilly-mazarin/