Marathon Loudéac Pontivy rue de Calouët Loudéac, dimanche 21 avril 2024.

Marathon Loudéac Pontivy rue de Calouët Loudéac Côtes-d’Armor

4 distances

Marathon 42km195,départ de l’hippodrome de Loudéac à 9h00, passage par le centre vile, le parc Aquarev, l’hippodrome avant de rejondre le parc des expositions à Pontivy.

Semi-marathon St-Gonnery/Pontivy départ du bourg , détour par la Rigole d’Hilver, St-Gérand, Pontivy.

10 km St-Gérand/Pontivy départ St Gérand, route de Cran, D768A avant de rejoindre le chemin de halage.

5 km Pontivy courte distance pour public plus large, 14 ans et plus. Départ et arrivée à la Halle Safire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

rue de Calouët Hippodrome

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Marathon Loudéac Pontivy Loudéac a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme Bretagne Centre