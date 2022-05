Marathon Loudéac Pontivy Loudéac, 2 octobre 2022, Loudéac.

Marathon Loudéac Pontivy Loudéac

2022-10-02 – 2022-10-02

Loudéac 22600

Le 1er du Centre-Bretagne. Venez profiter d’un parcours inédit et somptueux. Le parcours emprunte les centres-villes de Loudéac et Pontivy et les communes de St Gérand et de St Gonnery. Vous pourrez admirer le parc d’Aquarev, le château des Rohan ainsi que la Rigole d’Hilvern et le Canal de Nantes à Brest. L’arrivée se fera à la halle safire de Pontivy.

4 propositions : Marathon Loudéac-Pontivy – Semi-Marathon : St Gonnery – Pontivy – 10 km : St Gérand-Pontivy – Pontivy : 5 km. Challenge entreprise et par équipe. Relais de 4 coureurs sur le Marathon. Ouverture des inscriptions le 3 juin 2022.

http://urlz.fr/hRff

