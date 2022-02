Marathon littéraire chez Voltaire Château de Voltaire, 5 juin 2022, Ferney-Voltaire.

Une performance physique et littéraire ! —————————————- ### Course contre la montre Toutes les 20 minutes, rythmé par le son d’une corne ou d’un mégaphone, les comédiens tournent sur les 3 lieux de lectures, s’habillent et se lancent dans la lecture théâtralisée d’une oeuvre de Voltaire. Performance théâtrale… et physique ! Chaque visiteur peut ainsi écouter à sa guise des bribes ou des textes en entier et s’amuser de la performane « physique » des comédiens. Trois textes du patriarche, amusants, un brin coquin, qui égratignent bigoterie, puissance des hommes et faiblesses des dames : * _Gertrude ou L’éducation d’une jeune fille_ * _Cosi-Sancta, nouvelle africaine_ * _Le crocheteur borgne_ [Lectures théâtralisées proposées par Les Ateliers Buisonniers](https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Comedian/Les-Ateliers-Buissonniers-1055244344588169/)

Château de Voltaire Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ferney-Voltaire Moëns Ain



2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T16:00:00