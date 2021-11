Alex Bibliothèque d'Alex Alex, Haute-Savoie Marathon lectures Bibliothèque d’Alex Alex Catégories d’évènement: Alex

Animation ado/adultes : « marathon lectures » autour du thème 2022 « Aimons toujours, aimons encore! ». Partageons nos textes coups de coeur (poèmes, nouvelles, chansons, …) en les lisant à voix haute!

20 places

