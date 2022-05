Marathon Jurassic World ! Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marathon Jurassic World ! Dinan, 4 juin 2022, Dinan. Marathon Jurassic World ! Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan

2022-06-04 – 2022-06-04 Emeraude cinéma 4 Route de Dinard

Dinan Côtes d’Armor Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour un marathon de la trilogie Jurassic World samedi 4 juin !

14h30 – Jurassic World

17h – Jurassic World – Fallen Kingdom

20h45 – Avant-première de Jurassic World – Le Monde d’Après Une tombola sera organisée et de magnifiques lots seront à gagner grâce à notre partenaire Alligator Bay ! Le fantastique food-truck Ma Pause Gourmande sera présent pour vous restaurer de 19h30 à 20h45 ! Tarifs :

– 18€ – Pass 3 film (adultes)

– 15€ – Pass 3 film (- 14 ans)

