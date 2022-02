Marathon International de l’Association Tango Emotion Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Marathon International de l'Association Tango Emotion Colmar, 11 mars 2022, Colmar.

2022-03-11 – 2022-03-13

Colmar Haut-Rhin EUR Qu’est-ce donc qu’un marathon tango ?

Ce n’est certes pas une course à pied mais il requiert tout de même une certaine endurance… C’est un évènement généralement organisé sur 3 jours, du vendredi au dimanche.

Le Marathon est essentiellement dédié au plaisir de danser durant de longues heures (soit environ 30 heures) grâce au talent des différents DJs qui vont se succéder, dans une ambiance très conviviale. Le Marathon Tango convie un public international, de tous âges et en principe d’un bon, voire d’un très bon niveau de danse.

