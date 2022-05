Marathon International de Biarritz-Pays basque

2022-06-05 – 2022-06-05 La première édition du Marathon international de Biarritz-Pays Basque aura lieu le 5 juin 2022. Le club organisateur de l’événement, le club Biarritz Olympique Athlétisme, dote enfin l’agglomération Côte Basque-Adour de la grande épreuve internationale de course à pied qu’elle mérite. 6 FORMULES :

Marathon / Marathon relais 3 ou 4 coureurs / Semi-Marathon / 12 km / 12 km Marche nordique/ Course enfants Au départ et à l’arrivée du célèbre stade d’Aguiléra, le Marathon international de Biarritz-Pays Basque propose un véritable parcours carte postale qui rayonne sur les communes de Biarritz, Bassussary, Arcangues, Arbonne et Bidart. La première édition du Marathon international de Biarritz-Pays Basque aura lieu le 5 juin 2022. Le club organisateur de l’événement, le club Biarritz Olympique Athlétisme, dote enfin l’agglomération Côte Basque-Adour de la grande épreuve internationale de course à pied qu’elle mérite. 6 FORMULES :

