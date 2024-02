Marathon Harry Potter au Grand Palais Place Bessières Cahors, samedi 17 février 2024.

Vous attendez encore votre lettre d’admission à Poudlard ? Vous n’avez jamais vu la saga cultissime et vous voulez vous rattraper ? Dans un cas comme dans l’autre, il n’est jamais trop tard. Le temps d’un week-end, le Grand Palais se métamorphose en école de magie. Redécouvrez les aventures de votre sorcier préféré dans une ambiance magique créée avec scenart2.0 .

Chocogrenouilles, tartes à la mélasse, jus de citrouille et bière au beurre… le Chaudron Baveur et les Trois Balais seront ouverts tout le week-end si vous souhaitez vous restaurer.

Marathon 2 jours (8 films) 40€

Petit Marathon 1 jour (4 films) 24€

Pré-ventes ouvertes dès vendredi 8 février à 8h00

Les quarante premiers auront un tickets pour le Poudlard Express.

Rendez-vous voie 9 3/4 le samedi 17/02 à 8h pour un tour de petit train, Terminus Poudlard (le Grand Palais) pour la cérémonie du Choixpeau !

Plein d’autres activités magiques vous attendent Coupe des 4 maisons, chasse au trésors avec la carte du maraudeur, tatouages éphémères et marques des ténèbres… On vous attend nombreuses et nombreux !

Venez en costume de sorcier !!!

Le Poudlard Express

Les 40 premières inscriptions en pré-vente au marathon (forfait Dumbledore ou forfait Dobby du samedi) recevront un ticket pour un voyage en Poudlard Express le samedi 17/02.

Vous aurez la chance de vivre l’expérience de l’arrivée à Poudlard (presque) comme vos héros !

Départ de Kings Cross (Quai Valentré, Allées des soupirs) à 8H

Arrivée à Poudlard (Le Grand Palais) à 9H. Pile à l’heure pour la cérémonie du Choixpeau.

Petit déjeuner possible sur place.

Un mail vous sera envoyé pour valider votre présence concernant le voyage.24 EUR.

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Place Bessières Cinéma le Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie cinema@cinelegrandpalais.fr

