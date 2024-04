Marathon + Fragile + Eliott Mac Luckie dj set LaPéniche Chalon-sur-Saône, samedi 1 juin 2024.

Marathon

< Shoegaze / Post-punk Amsterdam >

La musique de Marathon est une réponse passionnée au XXIe siècle en crise, canalisant l’énergie du punk et les dissonances du shoegaze et du post-punk pour donner une voix à l’anxiété urbaine. La batterie dynamique de Lennart, la voix agressive de Kay et l’habileté de la basse à six cordes de Nina créent un mélange explosif, à la fois brut et raffiné.

> Découvre : https://youtu.be/vM25xV3XjAQ

Fragile

< Emo / Post Hardcore Angers >

Un cri du cœur, témoignage du spleen omniprésent sur le premier EP de ce pur produit de la scène rock angevine. Fragile, c’est le rassemblement de membres anciens et actuels de Wild Fox, LANE, Scuffles ou Dogs For Friends. Fragile, c’est l’envie commune d’en découdre et d’expier ses failles les plus viscérales, sur fond de punk hardcore moderne et mélodique. Sur les traces Des Thugs…

> Découvre : https://youtu.be/NMYTeaSRj5I

Eliott Mac Luckie

< Dark Disco / Cold Wave / EBM Dijon >

Entre Dark Disco, Cold Wave et EBM, Eliott Mac Luckie orchestre habilement ses sets à l’esthétique sensuelle et suave. Une dance-gothique diggée autour de producteurs undergrounds tels que Damon Jee, Trentemøller ou Local Suicide. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org

