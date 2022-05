Marathon et 100 km de Millau 2022 Millau Millau Catégories d’évènement: 12100

Samedi 24 septembre 2022 un départ obligatoire en cortège a lieu à 9h30 du Parc de la Victoire vers la ligne de départ située avenue Jean-Jaurès où le départ officiel sera donné à 10h précises.

Arrivée :

Vers 17h pour les premiers concurrents le samedi 24 septembre et jusqu’au dimanche 25 septembre à 10h au Parc de la Victoire, salle des fêtes.

Dossards :

Retrait des dossards le vendredi de 16h à 22h00 et le samedi à partir de 7h à 9h30 à la salle des fêtes de Millau, dans le Parc de la Victoire. Pasta Party et Repas d’après course La pasta party a lieu le vendredi soir, à partir de 19h jusqu’à 22h30. Pas de réservation. Les tickets s’achètent sur place (10 €). Le repas d’après course est offert aux coureurs du 100 km (ticket fourni lors du retrait du dossard). Possibilité pour les accompagnateurs d’y participer. Tickets vendus sur place. Infos coureurs :

«Le circuit des deux courses est composé d’une 1ère boucle Millau – Millau passant par Le Rozier et Peyreleau. Cette 1ère boucle correspond à la distance exacte du marathon. La seconde boucle du 100 km est un aller-retour entre Millau et Saint-Affrique avec un double passage sous le viaduc de Millau. La 1ère boucle est assez roulante alors que la seconde est un peu plus vallonnée.Temps limite de 24h pour boucler le 100 km 20 postes de ravitaillements pour le 100 km. Ravitaillement personnel autorisé. Un accompagnateur à vélo autorisé par coureur. Récompenses à tous les finishers» 50e édition de cette épreuve mythique (après les annulations de 2020 et 2021) . 100 km à pied, style libre sur routes goudronnées, dans un délai maximum de 24 heures Départ :

dernière mise à jour : 2022-01-20

