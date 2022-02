Marathon du vignoble d’Alsace – Enfants Molsheim, 8 mai 2022, Molsheim.

Marathon du vignoble d’Alsace – Enfants Molsheim

2022-05-08 – 2022-06-25

Molsheim Bas-Rhin Molsheim

EUR REPORT EN 2022

Le village marathon vous accueille, des stands, buvettes et un espace bien-être seront à votre disposition toute l’après-midi. Le samedi, c’est la traditionnelle course des enfants.

Un certificat médical est obligatoire pour toutes les courses. La mention non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an doit figurer sur les certificats des participants en catégorie « minimes » et « benjamins ».

Course à pied pour les enfants

+33 3 88 49 55 96

Molsheim

