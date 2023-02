Marathon du Mont-Blanc 2023 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Marathon du Mont-Blanc 2023 Chamonix-Mont-Blanc, 22 juin 2023, Chamonix-Mont-Blanc . Marathon du Mont-Blanc 2023 Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2023-06-22 – 2023-06-25 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Le Marathon du Mont-Blanc est un événement de trail regroupant 8 formats de course du 10km au 90km en passant par le Kilomètre Vertical ou encore le Duo Etoilé (course en duo à la tombée de la nuit). club@chamonixsport.com +33 4 50 53 11 57 https://www.marathonmontblanc.fr/fr/ Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Place du Triangle de l'Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Marathon du Mont-Blanc 2023 Chamonix-Mont-Blanc 2023-06-22 was last modified: by Marathon du Mont-Blanc 2023 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 22 juin 2023 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Place du Triangle de l'Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie