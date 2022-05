MARATHON DU LAC DU DER Saint-Dizier, 12 juin 2022, Saint-Dizier.

MARATHON DU LAC DU DER Saint-Dizier

2022-06-12 – 2022-06-13

Saint-Dizier Haute-Marne

Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne DEPART Saint-Dizier Amateurs, passionnés, débutants ou confirmés, tous les amateurs de course à pied peuvent d’ores et déjà s’inscrire au Marathon du Lac du Der qui aura lieu au départ de Saint-Dizier.

Il y en a pour tous les goûts : En solo (42,195km), en duo (2x21km), ou en quatuor (4x10km), le Marathon du Lac du Der, c’est un rendez-vous de sport, de plaisir et de sensations autour de l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe.

Cet évènement nature, sportif et festif, est le 4ème Marathon de la région Grand Est. Il est devenu une référence populaire et incontournable de la région, rassemblant chaque année toujours plus de participants.

De la musique, des animations, des émotions à partager… Des coureurs passionnés, de nombreux spectateurs et des bénévoles dévoués… tous les ingrédients seront réunis pour réussir cette 9ème édition !

Son parcours au départ de Saint-Dizier, passera par les digues du canal d’amenée, pour rejoindre le port de Giffaumont-Champaubert en traversant bois et forêt.

Offrant une expérience nature et conviviale autour du Lac du Der, alliant performance sportive et paysages merveilleux, la manifestation a su s’imposer comme une épreuve incontournable dans le paysage sportif régional.

On vous y attend nombreux !

Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-04-15 par