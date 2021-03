Saint-Dizier Parc du Jard Haute-Marne, Saint-Dizier Marathon du Lac du Der Parc du Jard Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Parc du Jard, le dimanche 13 juin à 08:00

Les inscriptions pour l’édition 2021 du Marathon du Lac du Der sont ouvertes ! Pour cette nouvelle édition, l’association Cap Der a souhaité vous proposer les tarifs les plus bas afin que toutes et tous puissent participer à la course. Cette année il n’y aura donc pas de changement de tarif à l’approche du marathon. * Marathon Solo – Ville de Saint-Dizier : 45 €

* Marathon Duo – Enedis : 50 €

* Marathon Quatuor : 55 €

* Challenge Entreprises : 80 € Le parcours 2021 sera le même que le parcours 2019. _Rappel : en cas d’annulation du marathon vous pourrez être remboursé de votre inscription, ou la reporter pour l’année suivante._

Sur inscription

Départ depuis le centre-ville de Saint-Dizier, puis direciton le Lac Du Der. 4 épreuves proposées. Parc du Jard Avenue de Belle Forêt sur Marne Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

2021-06-13T08:00:00 2021-06-13T18:00:00

