Marathon du Lac du Der en Champagne Saint-Dizier, dimanche 9 juin 2024.

Marathon du Lac du Der en Champagne Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

En solo, en duo, ou en quatuor, le Marathon du Lac du Der, c’est 42,195 km de plaisir et de sensations autour du plus grand lac artificiel de France, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Inscrivez-vous vite, et on vous souhaite une excellente préparation avant de se retrouver tous ensemble .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

avenue de Belle Forêt-sur-Marne

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est info.marathonder@gmail.com

L’événement Marathon du Lac du Der en Champagne Saint-Dizier a été mis à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne