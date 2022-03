Marathon du Lac du Der en Champagne Saint-Dizier, 12 juin 2022, Saint-Dizier.

Marathon du Lac du Der en Champagne Place Aristide Briand Mairie Saint-Dizier

2022-06-12 – 2022-06-12 Place Aristide Briand Mairie

Saint-Dizier Haute-Marne

Que vous soyez amateur, passionné, débutant ou confirmé, que ce soit en solo, en duo ou en quatuor, le marathon du Lac du Der c’est 42,195 km de sensation intense ! Après un passage sur les digues du canal d’amenée, les coureurs rejoindront le port de Giffaumont-Champaubert en traversant les forêts du lac.

Le parcours sera jalonné de musique et d’animations faisant de ce rendez-vous un moment non seulement sportif mais également convivial ! Le marathon du Grand Est, cet évènement, organisé par l’association CapDer en partenariat avec la Ville de Saint-Dizier et l’Agglomération, est une référence incontournable rassemblant chaque année toujours plus de participants.

Que vous soyez amateur, passionné, débutant ou confirmé, que ce soit en solo, en duo ou en quatuor, le marathon du Lac du Der c’est 42,195 km de sensation intense ! Départ à 8h.

dernière mise à jour : 2022-03-09 par