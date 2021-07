Cenon Ludo-médiathèque Cenon, Gironde Marathon du jeu vidéo Ludo-médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Pllongez dans l’univers des jeux vidéo et venez vous défier, vous amuser entre amis ou en famille, sur les consoles switch et PS4! Grâce au “game wall” et au “game floor” devenez acteur de votre jeu Un atelier Qixel vous permettra de créer, reproduire des personnages célèbres du jeu vidéo. Entrée libre, **sans pass sanitaire dans le cadre du respect de la jauge autorisée de 49 personnes.** Ouvert à tous à partir de 6 ans.

Entrée libre / gratuit / port du masque obligatoire

La ludo-médiathèque vous donne rendez-vous pour un marathon du jeu vidéo! Ludo-médiathèque 2, avenue Vincent Auriol 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T17:00:00

