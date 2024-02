Marathon du cognac Jarnac, samedi 9 novembre 2024.

Marathon du cognac Jarnac Charente

Venez passer un moment festif, convivial, traverserez le vignoble, les chais de vieillissement et les sites incontournables de notre patrimoine tout en longeant les bords du fleuve Charente et profitez des ravitaillements gastronomiques et animations.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09

fin : 2024-11-10

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@marathonducognac.net

L’événement Marathon du cognac Jarnac a été mis à jour le 2024-02-22 par Destination Cognac