Arbois Jura Le Marathon des Vins du Jura Terre de Pasteur revient pour une 6ème édition le 9 octobre 2022 ! Pour cette nouvelle édition, le Marathon des vins du Jura vous propose de partir à la découverte des Terres de Pasteur en associant leur terroir avec des dégustations de leurs vins et fromages.

5 courses sont au programme : – le marathon 42km: Arbois -> Dole – le semi-marathon 21km: Vaudrey -> Dole – 10km : Parcey -> Dole – courses enfants à Dole – La Doloise: deux parcours 6 ou 10 km à Dole

