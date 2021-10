Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Givry, 26 mars 2022, Givry.

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise 2022-03-26 07:30:00 – 2022-03-27 16:00:00 Salle des Fêtes 1, rue Léocadie Czyz

Givry 71640 Givry

EUR 42 Marathon, semi-marathon, 10 km nature, MARA3 (marathon en trio) courses enfants et marche nordique.

Plusieurs parcours pour tous les compétiteurs entre patrimoine, vigne, forêts et coteaux ensoleillés. Une dizaine de villages traversés, ravitaillements sportifs et festifs tous les 5 km, nombreuses animations pendant les épreuves. Des concerts, orchestres dans chaque village, marché aux vins tout le week-end, un village exposant avec de nombreux partenaires régionaux permettront au public de passer un moment inoubliable. 5000 coureurs attendus.

contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr +33 3 85 48 37 97 http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/

