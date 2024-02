Marathon des vignobles de Cahors Cahors, dimanche 19 mai 2024.

Marathon des vignobles de Cahors Cahors Lot

La 2ème édition du Marathon des vignobles de Cahors La vallée du Lot en fête, mêle, sport et convivialité !

Trois formats sont proposés Un marathon, un marathon relais et un semi-marathon. L’arrivée des trois courses se tiendra à Cahors sur le pont Valentré, édifice emblématique de la ville datant du XIVème siècle.

Le marathon et le marathon relais partiront de Cahors alors que le semi-marathon prendra son départ depuis la ville de Luzech. Des navettes de bus gratuites permettront aux participants du semi-marathon de rejoindre Luzech depuis Cahors.

Le circuit des trois courses serpente au cœur du vignoble sur 7 communes Cahors, Mercuès, Caillac, Crayssac, Luzech, Parnac, Douelle et Pradines.

Tout le long, vous trouverez des ravitaillements sportifs, des ravitaillements découvertes de dégustation où les vins et les produits du terroir seront à l’honneur. Des animations seront aussi organisées pour vous accompagner sur tout le trajet.

A l’arrivée, mais aussi ouvert tout le week end, le village marathon vous accueillera pour vous permettre de découvrir et d’apprécier les produits régionaux phare de la région et les stands de nos partenaires.

Mais plus qu’une course, c’est un esprit festif que les organisateurs souhaitent insuffler à ce Marathon des Vignobles de Cahors La vallée du Lot en fête.

Alors, pour cette 2ème édition historique, venez nombreux et n’hésitez surtout pas à vous déguiser pour qu’ensemble nous partagions tous ce moment de fête et de convivialité dans la bonne humeur.

Retrait des dossards

– Le samedi de 10h à 18h à l’espace Valentré (Allée des Soupirs 46000 Cahors).

Navettes Bus Cahors -> Luzech

– Mise en place des bus à 8h15 à la Gare Routière (Rue Pierre Mendès-France 46000 Cahors)

– Départ 8h45 du dernier bus à destination de la zone de départ située à Luzech.

– Prévoir environ 30 minutes de trajet.

Zone départ à Luzech

– Trois sas concurrents sont prévus (SAS Elite , SAS Festif et départ groupé des Joëlettes).

– Départ de la course à 10 heures !

– Profitez du parcours, la route est grande ouverte pour vous à travers les vignobles jusqu’à l’arrivée sur Cahors !

Le Marathon

42,30 KM • D+340 M • 7H MAX • DÉPART CAHORS 9H

C’est une boucle qui débute et se termine dans la ville de Cahors. Le départ s’effectuera devant le Cinéma Le Grand Palais. L’arrivée est prévue sur le pont Valentré. Vallonnée au cœur du vignoble lotois, la boucle traverse les villes et villages suivants Mercuès, Caillac, Crayssac, Caïx, Luzech, Parnac, Douelle et Pradines.

Le parcours est constitué de 95% de surface bitumée et de 5% de chemin et est accessible aux joëlettes. Déguisés ou non, vous pourrez profiter d’animations et de dégustations tout au long du parcours ! Vous profiterez de ravitaillements Vin et Gastronomie dès le 8ème kilomètre, traversant notamment les châteaux emblématiques de la vallée du Lot, le Château Lagrézette et le Château de Cayx.

Le Marathon relais

42,30 KM • D+340 M • DÉPART CAHORS 9H

COUREUR 1 21 km de Cahors à Luzech

COUREUR 2 21 km de Luzech à Cahors

C’est une boucle qui débute et se termine dans la ville de Cahors. Le départ s’effectuera sur le boulevard Gambetta devant sa statue. L’arrivée est prévue sur le pont Valentré. Vallonnée au cœur du vignoble lotois, la boucle traverse les villes et villages suivants Mercuès, Caillac, Crayssac, Caïx, Luzech, Parnac, Douelle et Pradines.

Le parcours est constitué de 95% de surface bitumée et de 5% de chemin et est accessible aux joëlettes. Déguisés ou non, vous pourrez profiter d’animations et de dégustations tout au long du parcours ! Chaque concurrent donnera le maximum sur le tronçon de son choix pour boucler le parcours du marathon en équipe. Profitez de l’ambiance, des ravitaillements, de l’ambiance !

Le semi-Marathon

21,09 KM • D+200 M • 4H MAX • DÉPART LUZECH 10H

Le départ sera donné à Luzech, et l’arrivée se tiendra à Cahors sur le pont Valentré. Des navettes de bus gratuites permettront de rejoindre Luzech depuis Cahors. Le semi-marathon de Cahors est un événement pour tous, venez en famille, entre deux “spots” d’encouragement, vous pourrez déguster et visiter sans modération ! Déguisés ou non, vous y trouverez votre bonheur. De Luzech à Cahors, vous passerez par les villages de Parnac, Douelle et Pradines. Le parcours est constitué de 98% de surface bitumée et 2% de chemins, et il est accessible aux joëlettes. À travers un parcours atypique entre vignes et villages, découvrez nos relais gastro-viniques riches en spécialités lotoises ainsi que de nombreuses animations.30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Allée des Soupirs

Cahors 46000 Lot Occitanie marathoncahors@gmail.com

