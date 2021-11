Saint-Pierre Saint-Pierre Jura, Saint-Pierre Marathon des Neiges Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: Jura

Saint-Pierre

Marathon des Neiges Saint-Pierre, 6 février 2022, Saint-Pierre. Marathon des Neiges Saint-Pierre

2022-02-06 – 2022-02-06

Saint-Pierre Jura Saint-Pierre 47ème édition du Marathon des Neiges en ski nordique, au départ de Saint Pierre dimanche 6 février 2022. Sur inscription foyerruralprenovellespiards@laposte.net +33 3 84 60 41 26 https://www.foyer-rural-prenovel-les-piards.fr/ 47ème édition du Marathon des Neiges en ski nordique, au départ de Saint Pierre dimanche 6 février 2022. Sur inscription ©Marathon des Neiges

Saint-Pierre

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Pierre Autres Lieu Saint-Pierre Adresse Ville Saint-Pierre lieuville Saint-Pierre