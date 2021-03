Mondonville Salle d'animation Mondonville Marathon des mots Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

### Salle d’animation – Tout public En 2021, le Marathon des mots fait sa pop révolution, s’empare de la pop culture et des cultures urbaines pour une édition qui mettra les écrivains et les artistes d’aujourd’hui en résonance avec les grands mouvements de la culture populaire. Science-fiction, romans graphiques, grands-reportages, romance, cultures urbaines, gastronomie, mode, sports, cinéma, séries, musiques actuelles, le livre vibrera au diapason des grandes révolutions culturelles, politiques et sociales de ces 50 dernières années – des feux encore vifs de la contre-culture américaine à l’extraordinaire vitalité de la culture pop.

Une édition comme une « Californie rêvée », toute en fantaisie, reflet idéal d’une culture métissée et d’un monde, nous l’espérons, convalescent… **En raison de la crise sanitaire, ce programme pourra être amené à évoluer.

En raison de la crise sanitaire, ce programme pourra être amené à évoluer.

Vérifiez le maintien de l'événement sur le site.

