18h30 : La Servante écarlate de Margaret Atwood On ne présente plus La Servante écarlate ! La série-événement a remis en pleine lumière le roman de Margaret Atwood publié en 1985. L’auteure canadienne y conte le destin de Defred, femme fertile dans un monde devenu stérile, et sa quête de liberté après avoir été réduite à l’état d’esclave sexuelle dans une République tenue par des fanatiques religieux. Lecture par la comédienne Corinne Mariotto. Médiathèque Luciano Sandron Gratuit – Réservation conseillée auprès de la médiathèque : par mail ou au 05 62 75 44 98 20h30 : Mon Nom est Clitoris de Daphné Leblond et Lisa Biluard Monet Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et des tabous. Documentaire suivi d’un débat avec Laurence Schnitzler (département Art&Com, Université Toulouse Jean-Jaurès) Cinéma Jean Marais 4€ à 6,5€ – Réservation conseillée auprès du cinéma : par mail, au 09 64 41 55 12 ou en ligne

Sur réservation auprès de la médiathèque et du cinéma

Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville



