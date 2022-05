Marathon des mots Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Marathon des mots —————– La 18e édition du Marathon des mots repasse par la médiathèque de Mondonville pour une lecture de _La passante du sans souci_ de Joseph Kessel (Folio) dans le cadre de Romy Schneider (1938 – 1982), un portrait de livre en film. Joseph Kessel fut l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Journaliste, aventurier, romancier… Il aura écrit sur tous les continents, tous les conflits et tous les drames de son époque. À travers la lecture de son roman _« La passante du Sans-Souci »_, adapté au cinéma par Jacques Rouffio, Le Marathon des mots rend hommage à la fois à cet auteur et à Romy Schneider, disparue il y a 40 ans. L’histoire : Chaque matin, un homme attablé au Sans souci, voit passer une femme. Cette passante a fui l’Allemagne. Elle chante dans les boîtes de nuit et vit seule avec un enfant infirme. Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle. Mondonville – Médiathèque Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

