Marathon des mots Espace Palumbo, 28 juin 2022, Saint-Jean.

**« Les immersions ! On te lève et on te casse » d’Hélène Duffau** En pleine vague #MeToo, après Adèle Haenel et Virginie Despentes réagissant à la cérémonie des Césars 2020, Hélène Duffau revient à la critique sans concession d’une société où le patriarcat réduit toujours les femmes. Où les hommes peinent à se réinventer afin de contribuer au monde d’après. On te lève et on te casse est un texte pamphlétaire servi par une écriture rythmique proche du slam et le ton rageur des premières publications de l’autrice aux éditions Gallimard. La compagnie de la Dame (Corinne Mariotto et François Donatto) projette ce texte dans son dispositif immersif de lectures augmentées avec écoute au casque. Projet lauréat d’une bourse de création Toulouse métropole – Le Marathon des mots 2022. Adultes

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne



2022-06-28T20:30:00 2022-06-28T22:30:00