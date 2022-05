MARATHON DES MOTS 2022 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 24 juin 2022, Auch.

MARATHON DES MOTS 2022

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne

Le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole (23 – 30 juin 2022), revient cette année à la Médiathèque du Grand Auch. Deux beaux rendez-vous littéraires et des projections à déguster sans modération… **Vendredi 24 juin – 18h30** Nathalie Vinot lira La corde de Stefan aus dem Siepen (Archipoche) Les habitants d’un village situé à l’orée d’une immense forêt mènent une vie simple, jusqu’au jour où l’un d’eux découvre dans un champ une corde qui s’enfonce dans les bois. Comment est-elle apparue ? Où mène-t-elle ?… À la suite de la lecture, restez au coeur de la forêt et du fantastique avec la projection de la mini-série d’ARTE, librement adaptée de La Corde avec, entre autres, Jeanne Balibar, Suzanne Clément et Jean-Marc Barr. (3 épisodes de 52 min). **Samedi 25 juin – 11h00** Ziady De l’Année lira La plus secrète histoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey / Jimsaan) En 2018, Diégane Latyr Faye découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de “Rimbaud nègre”. Diégane s’engage, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ? Prix Goncourt 2021, La plus secrète histoire des hommes est avant tout un chant d’amour à la littérature et au pouvoir des mots. Une lecture à ne pas manquer ! Retrouvez également le Marathon des mots à Marciac le jeudi 23 juin et à Samatan le mardi 28 juin. Toute la programmation dès le 20 mai sur [www.lemarathondesmots.com](http://www.lemarathondesmots.com)

Entrée libre

Le Marathon des mots est un lieu de création de performances littéraires, où le livre rencontre la scène. À cette occasion la Médiathèque Grand Auch propose deux lectures et une projection.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:30:00 2022-06-24T22:30:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T12:00:00