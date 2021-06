Marathon des mots 2021 Médiathèque José Cabanis, 22 juin 2021-22 juin 2021, Toulouse.

Marathon des mots 2021

du mardi 22 juin au dimanche 4 juillet à Médiathèque José Cabanis

C’est confirmé, le Marathon des mots aura bien lieu cette année à Toulouse, dans sa métropole, en région Occitanie et dans vos bibliothèques et médiathèques, dans le strict respect des protocoles sanitaires. Une édition vivante, curieuse et colorée, dédiée à la pop culture, doublée d’un voyage dans une Californie rêvée et d’un grand marathon des idées, intitulé « Et maintenant ? ». Toute la programmation : Le Marathon des mots Chaque rencontre se fait sur inscription sur le site du Marathon des mots. Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin.

C’est confirmé, le Marathon des mots aura bien lieu cette année à Toulouse, dans sa métropole, en région Occitanie et dans vos bibliothèques et médiathèques, dans le strict respect des protocoles sani

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T06:00:00 2021-06-22T08:00:00;2021-06-23T06:00:00 2021-06-23T08:00:00;2021-06-24T06:00:00 2021-06-24T08:00:00;2021-06-25T06:00:00 2021-06-25T08:00:00;2021-06-26T06:00:00 2021-06-26T08:00:00;2021-06-27T06:00:00 2021-06-27T08:00:00;2021-06-28T06:00:00 2021-06-28T08:00:00;2021-06-29T06:00:00 2021-06-29T08:00:00;2021-06-30T06:00:00 2021-06-30T08:00:00;2021-07-01T06:00:00 2021-07-01T08:00:00;2021-07-02T06:00:00 2021-07-02T08:00:00;2021-07-03T06:00:00 2021-07-03T08:00:00;2021-07-04T06:00:00 2021-07-04T08:00:00