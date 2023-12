Marathon des frères Coen Le Brady Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 13h10 à 19h15

.Public adolescents adultes. payant

6€ le film • 15€ les 3 films

De Blood simple à No country for old men en passant par The Big Lebowski, êtes vous prêt pour ce marathon cinéma au Brady ?

13h10 : BLOOD SIMPLE

(1984 – 1h36)

Avec John Getz, Frances Mcdormand, Dan Hedaya

• Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa femme le trompe avec le barman, engage un détective texan pour les assassiner. Mais sous des dehors de parfait imbécile, ce dernier va se révéler machiavélique et imprévisible…

15h00 • THE BIG LEBOWSKI

(1998 – 1h57)

Avec Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi

• Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d’argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n’est pas marié. C’est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d’un dédommagement auprès de son richissime homonyme…

17h15 • NO COUNTRY FOR OLD MEN

(2007 – 2h02)

Avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald

• A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la moindre idée de ce que cela va provoquer… Moss a déclenché une réaction en chaîne d’une violence inouïe que le shérif Bell, un homme vieillissant et sans illusions, ne parviendra pas à contenir…

Le Brady 39 Bd de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://www.lebrady.fr/evenement1/ https://www.lebrady.fr/reserver/F593080/D1702728600/VO/45733/

