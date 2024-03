Marathon des Etoiles de la Baie Pointe de La Torche Plomeur, dimanche 25 août 2024.

Marathon des Etoiles de la Baie Pointe de La Torche Plomeur Finistère

Courir 42,195km pour des enfants malades, c’est ce que vous propose l’association des Etoiles de la Baie qui oeuvre en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

En solo, en duo ou en trio, la 3ème édition se déroule entre la pointe de La Torche et la plage de Pors Carn.

Le parcours emprunte la mystérieuse palud de Tréguennec avec ses étangs et ses chapelles de granit.

Puis, il longe les ports de pêche du Pays Bigouden, le phare d’Eckmühl et les rochers de St-Guénolé.

Un marathon de carte postale avec un finish à couper le souffle sur la plage de Pors Carn: « le plus beau stade du monde » dixit Jean Galfione, parrain de l’événement.

8h53: départ du parcours joëlette

9h: départ du parcours marathon et relais

9h15: départ de la randonnée

Retrait des dossards le samedi 24 août à l’espace Omnisport de Plonéour-Lanvern.

Inscriptions sur Klikego jusqu’au 20 août à 12h. .

Pointe de La Torche Lieu-dit An Dorchenn

Plomeur 29120 Finistère Bretagne lesetoilesdelabaie@yahoo.fr

