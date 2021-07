MARATHON DES ÉCLUSES Mayenne, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Mayenne.

MARATHON DES ÉCLUSES 2021-09-26 – 2021-09-26

Mayenne 53100

Départ Marathon

Le départ est à 9h, à Mayenne, parking du Grand Nord, rue Volney le 26 septembre 2021. L’arrivée se situe au square de Boston, à Laval au plus tard à 14h45.

Départ Semi-Marathon

Départ à 9h30 de Montgiroux (Halte fluviale) et arrivée au square de Boston, à Laval.

Départ 10 km

Le départ est à 9h30 à St Jean sur Mayenne (à 800 m du pont, route de Montflours) avec une entrée des concurrents par le halage. L’arrivée se situe au square de Boston, à Laval.

– Parcours

Parcours en ligne plat et roulant avec 33 km de halage le long de la rivière « La Mayenne » de Mayenne à Laval. Dénivelé légèrement positif pour le marathon ainsi que sur le 10 km qui se déroule également en ligne de St Jean sur Mayenne avec 7 km de halage et route à la sortie du halage jusqu’à l’arrivée à Laval au square de Boston.

Principales difficultés : sur le marathon, 2 petites boucles sur la ville de Mayenne ou se trouvent les principales difficultés avec 2 côtes légères et ensuite, parcours très roulant avec 33 km de halage le long de la rivière « La Mayenne » pour une arrivée sur route avec un faux plat, un passage d’un joli pont et une longue ligne droite descendante à l’arrivée (vent très souvent favorable et parcours toujours légèrement ensoleillé depuis 25 ans).

Nous avons hâte de vous retrouver le 26 septembre 2021 pour pratiquer notre sport favori : la course à pieds.

marathondesecluses@sfr.fr https://www.marathondesecluses53.org/

