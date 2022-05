Marathon des Alpes Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice Savoie Le 15 Mai 2022, verra naître la 1ère édition du MARATHON DES ALPES.

Un Marathon aux saveurs montagnarde entre les communes de Macôt-la-Plagne, Aime et Bourg-Saint-Maurice avec d’incroyables surprises et de belles découvertes à venir… marathondesalpes@gmail.com https://www.4timingevent.com/event/marathon-des-alpes/ Parking du Funiculaire Avenue de l’Arc en Ciel Bourg-Saint-Maurice

