La Bresse Lau de la Vallée,La Bresse (Vosges) La Bresse Marathon d’écriture par courriels et visioconférences Lau de la Vallée,La Bresse (Vosges) La Bresse Catégorie d’évènement: La Bresse

Marathon d’écriture par courriels et visioconférences Lau de la Vallée,La Bresse (Vosges), 17 mars 2021-17 mars 2021, La Bresse. Marathon d’écriture par courriels et visioconférences

du mercredi 17 mars au samedi 20 mars à Lau de la Vallée, La Bresse (Vosges)

La Semaine de la langue française et de la Francophonie a lieu du 13 au 21 mars 2021. A cette occasion, je vous propose un atelier d’écriture marathon par courriels et visioconférences : un défi de dix consignes d’écriture sur le thème « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ». Comment ça marche ? Le samedi 13 mars, je vous adresse deux propositions d’écriture par mail. Vous traitez l’une, l’autre ou les deux propositions. Vous m’adressez au moins un texte. A réception, je vous envoie la proposition suivante. Vous écrivez ; vous me transmettez votre création ; je vous adresse la consigne d’écriture suivante. Il y a au total dix propositions d’écriture. Le mercredi 17 mars de 20 h à 21 h 30, je vous propose un rendez-vous collectif par visioconférence Skype : formulation de retours et échanges sur les pratiques d’écriture. Le travail d’écriture se poursuit jusqu’au vendredi soir. Je formulerai des retours sur tous les textes transmis. Le samedi 20 mars de 9 h 30 à 11 h, je vous propose un second rendez-vous par visioconférence Skype : lecture des textes. Prix : 50 euros.

Renseignements et inscriptions : [www.laudelavallee.com](http://www.laudelavallee.com)

50 euros par personne / échanges par courriels / Visioconférence SKYPE

Atelier d’écriture marathon par courriels et visioconférences : un défi de dix consignes d’écriture sur le thème Dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air. Lau de la Vallée,La Bresse (Vosges) 181 rue du Hohneck La Bresse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T20:00:00 2021-03-17T21:30:00;2021-03-20T09:30:00 2021-03-20T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Bresse Autres Lieu Lau de la Vallée,La Bresse (Vosges) Adresse 181 rue du Hohneck Ville La Bresse