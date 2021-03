Sofia, 35 bld P. Evtimii Lycée "Lamartine" - Sofia,Bulgarie et toutes les villes francophones 35 bld P. Evtimii, Sofia Marathon d’écriture Lycée « Lamartine » – Sofia,Bulgarie et toutes les villes francophones Sofia, 35 bld P. Evtimii Catégories d’évènement: 35 bld P. Evtimii

Marathon d'écriture

Lycée « Lamartine » – Sofia, Bulgarie et toutes les villes francophones, le lundi 15 mars à 08:00

### Marathon d’écriture ### La liberté de respirer ### Un concours d’écriture créative autour des dix mots de la francophonie 2021. À vos plumes, jeunes marathoniens ! ### Des lycéens francophones vont écrire des textes créatifs en prose ou en poésie en y insérant les dix mots de la francophonie 2021.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T23:59:00

