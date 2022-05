Marathon de pêche Jean Claude Enderlin Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Marathon de pêche Jean Claude Enderlin Istres, 27 août 2022, Istres. Marathon de pêche Jean Claude Enderlin Istres

2022-08-27 – 2022-08-28

Istres Bouches-du-Rhône Istres Concours par équipe de 2 pêcheurs Grand concours de pêche +33 4 42 55 23 55 Concours par équipe de 2 pêcheurs Istres

dernière mise à jour : 2022-05-02 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Ville Istres lieuville Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Marathon de pêche Jean Claude Enderlin Istres 2022-08-27 was last modified: by Marathon de pêche Jean Claude Enderlin Istres Istres 27 août 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône