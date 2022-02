Marathon de Nantes Nefs / Machines de l’Ile, 16 avril 2022, Nantes.

2022-04-16

Horaire :

Gratuit : non

4 courses au départ des Nefs des Machines de l’Ile : Foulées de l’éléphant – 10 km environ : Samedi 16 avril 2022 – Départ à 21h30Avec de nombreuses animations musicales sur le parcours et sur le site de départ/arrivée sous les Nefs des Machines, cette édition promet une nouvelle fois une ambiance ahurissante à la lumière des projecteurs ! Un nouveau tracé, inédit, de 10 kilomètres en coeur de ville. Semi-marathon de Nantes – 21,1 km : Dimanche 17 avril 2022 – Départ à 8h15Sur un parcours 100 % urbain, les coureurs empruntent, avant les marathoniens, la boucle principale de l’épreuve reine. Le parcours emmène les coureurs pour la première fois vers le Parc de Procé et les places Graslin et Royale. Après avoir contourné l’Ile de Versailles et l’Erdre, les semi-marathoniens longeront la Loire en direction des Anneaux de Buren avant de se diriger vers l’arrivée en suivant la Loire. Pour la première fois de son histoire, le semi-marathon reste exclusivement sur le territoire nantais sans aller vers Rezé Trentemoult. Marathon de Nantes – 42,195 km : Dimanche 17 avril 2022 – Départ à 9h15Un parcours intégralement en coeur de ville à la découverte de toutes les richesses de Nantes. Les places Graslin et Royale, le parc de Procé, le jardin des Plantes, l’Erdre et l’Ile de Versailles… Après 2 ans d’absence, 2022 marquera le 40e Marathon de Nantes avec un nouveau parcours exclusivement sur la commune de Nantes. Marathon relais entreprises – 42,195KM en 4 relais : Dimanche 17 avril 2022 – Départ à 9h15Épreuve réservée aux entreprises. Parcours par équipes de 4 coureurs, sur le même parcours que les marathoniens individuels. Le départ est donné en même temps que le Marathon de Nantes. Chaque participant, licencié ou non, débutant ou sportif chevronné, parcourra ainsi une partie de la distance. Les distances des relais sont comprises entre 9 et 12 km (distances non mesurées officiellement – susceptibles d’être modifiées). Une puce de chronométrage fait office de témoin entre les relayeurs. Inscription des coureurs sur marathondenantes.com

Nefs / Machines de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://marathondenantes.com/evenement/