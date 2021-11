Lescheraines Radio Alto Lescheraines, Savoie Marathon de lectures radiophoniques Radio Alto Lescheraines Catégories d’évènement: Lescheraines

Savoie

Marathon de lectures radiophoniques Radio Alto, 21 janvier 2022, Lescheraines. Marathon de lectures radiophoniques

Radio Alto, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture, événement national organisé par le Ministère de la Culture, la Radio organise un **« marathon de la lecture »** le **vendredi 21 janvier**. C’est vous qui faites le programme : **19h/20h** : lectures jeunesse **20h/21h** : émission musicale “Gens Chanteurs” -Thématique “Aimons toujours ! Aimons encore !” (V. Hugo) **21h/22h** : poésie, théâtre, essais **22h/23h** : science-fiction, aventure, fantastique **23h/Minuit** : policier, thriller Venez lire vos œuvres préférées en direct sur nos ondes ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : [[contact@radioalto.info](mailto:contact@radioalto.info)](mailto:contact@radioalto.info)

Nombre de personnes limité dans le studio (conditions sanitaires)

Un marathon de la lecture ça vous tente ? Lectrices, lecteurs, Radio Alto vous ouvre les ondes vendredi 21 janvier à partir de 19h ! Venez lire en direct ! Radio Alto 87 impasse des Tilleuls 73340 Lescheraines Lescheraines Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lescheraines, Savoie Autres Lieu Radio Alto Adresse 87 impasse des Tilleuls 73340 Lescheraines Ville Lescheraines lieuville Radio Alto Lescheraines